Лукашенко предупредил бизнесменов, из-за чего с ними «разговор будет короткий»

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к бизнесменам во время совещания по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества в стране. Как пишет БелТА, глава республики заявил:
«Надо, чтобы всякий бизнесмен знал (и не только бизнесмен): с теми, кто решит нажиться на преступных махинациях, разговор будет короткий».
Руководитель Беларуси заметил, что коррупция и вымывание денег — это лишь часть последствий искусственно созданных цепочек ненужных посредников.
Напомним, совещание 12 марта посвящено вопросу, который Лукашенко считает принципиальным. Также в рамках мероприятия (а в нем участвуют руководители правительства, губернаторы, главы предприятий) рассмотрят проект указа президента по централизации закупок отдельных товаров для села.
Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла статистику о женщинах, пожаловавшихся Лукашенко на то, что их обижают.