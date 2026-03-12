Контроль за расходами чиновников ужесточат в Нижегородской области

Новые нормы распространятся и на уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, а также на тех, кто только претендует на эти должности. Так, руководители государственных и муниципальных учреждений обязаны будут сообщать не только о доходах и имуществе, но и о расходах — если они превышают доходы семьи за установленный период и подпадают под федеральные критерии контроля.