Лукашенко рассказал, как некоторые бизнесы обходят регулирование цен

Глава государства обратил внимание, что иногда путь товара от производителя до покупателя включает три, а то и пять посредников, зачастую фиктивных.
«В итоге все наценки, оседающие в карманах таких дельцов, приходится оплачивать обычным потребителям. Это возмутительно, и примеров более чем достаточно», — цитирует президента БелТА.
Он также привел пример «золотого» карданного вала, который изначально стоил 140 рублей, а потом, пройдя нескольких посредников, был продан за 935 рублей.
Упомянутые главой государства предельные надбавки на целый ряд товаров прописаны в «ценовом» постановлении № 713, которое действует с октября 2022 года (после этого документ корректировали). Однако нормы работают в белорусской юрисдикции, и поднять цену можно на другом этапе, когда импортный товар еще не поступил в республику. Максимальная наценка применяется именно к той сумме, которую продукция имеет на входе в страну.