Лукашенко рассказал, как некоторые бизнесы обходят регулирование цен

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Некоторые бизнесы привлекают иностранцев, чтобы обойти предельные надбавки к цене, прописанные в национальном законодательстве, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в четверг.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Глава государства обратил внимание, что иногда путь товара от производителя до покупателя включает три, а то и пять посредников, зачастую фиктивных.

«В итоге все наценки, оседающие в карманах таких дельцов, приходится оплачивать обычным потребителям. Это возмутительно, и примеров более чем достаточно», — цитирует президента БелТА.

Он также привел пример «золотого» карданного вала, который изначально стоил 140 рублей, а потом, пройдя нескольких посредников, был продан за 935 рублей.

Упомянутые главой государства предельные надбавки на целый ряд товаров прописаны в «ценовом» постановлении № 713, которое действует с октября 2022 года (после этого документ корректировали). Однако нормы работают в белорусской юрисдикции, и поднять цену можно на другом этапе, когда импортный товар еще не поступил в республику. Максимальная наценка применяется именно к той сумме, которую продукция имеет на входе в страну.

