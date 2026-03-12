Лукашенко рассказал, как некоторые бизнесы обходят регулирование цен

Упомянутые главой государства предельные надбавки на целый ряд товаров прописаны в «ценовом» постановлении № 713, которое действует с октября 2022 года (после этого документ корректировали). Однако нормы работают в белорусской юрисдикции, и поднять цену можно на другом этапе, когда импортный товар еще не поступил в республику. Максимальная наценка применяется именно к той сумме, которую продукция имеет на входе в страну.