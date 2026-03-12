Ричмонд
Токаев высказался о статусе русского языка в новой Конституции Казахстана

Касым-Жомарт Токаев высказался о роли русского языка в Казахстане.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев высказался о роли русского языка в Казахстане.

На ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней в Астане президент Казахстана ответил на заявления некоторых граждан о том, что в новой Конституции статус русского языка будет снижен.

«Это касается стенаний по поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте Новой Конституции. Забавно читать подобного рода статьи с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками, их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают. Между тем сам факт опубликования текста Новой Конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом и в комментариях и, тем более, в оправданиях не нуждается», — подчеркнул Токаев.

Ранее при обсуждении проекта нового Основного закона сообщалось, что в тексте планируют изменить одно слово — вместо действующей редакции Конституции «наравне» в новом документе написали «наряду». В обществе, в том числе среди экспертов, возникли споры о том, как это отразилось на статусе русского языка.