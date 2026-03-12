Татышлинский район Башкирии возглавил Ринат Магзумов: его предшественника назначили руководить Минкультом республики

В Башкирии депутаты Татышлинского районного совета утвердили временно исполняющего обязанности главы администрации. Им, как сообщает информационное агентство «Башинформ», стал первый заместитель руководителя, начальник финансового управления Ринат Магзумов.
Кадровые перестановки произошли на заседании райсовета с участием главы республики Радия Хабирова. Он специально приехал в район, чтобы лично объяснить причины решения. Депутаты досрочно прекратили полномочия прежнего главы Фанура Шайхисламова — Хабиров объявил о его переходе в министерство культуры для стабилизации работы ведомства.
Ринат Магзумов родился 3 июля 1970 года в Бирске. Трудовую деятельность начинал госналогинспектором в Татышлинском районе, затем возглавлял местное управление Пенсионного фонда. С февраля 2022 года работал заместителем главы района.
Напомним, действующий руководитель Минкульта Башкирии Амина Шафикова была задержана 18 февраля, а на следующий день Басманный суд Москвы арестовал ее до 17 апреля по делу о растрате и получении взятки в особо крупном размере.