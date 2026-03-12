Ричмонд
«Каждый год текущего десятилетия оказывается сложнее предыдущих» — Токаев о глобальной «турбулентности»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на III Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, где дал оценку текущей международной обстановке и её влиянию на развитие государств, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Президент отметил, что слово «турбулентность» сегодня стало одним из наиболее часто употребляемых терминов в мировой политике.

Мир живёт в условиях нестабильности.

По словам Главы государства, современная международная ситуация характеризуется высокой степенью неопределенности и нестабильности.

«Все люди, живущие на планете Земля, уже привыкли к слову “турбулентность”, оно теперь гораздо чаще звучит из уст политиков и экспертов применительно к международной ситуации, нежели в самолетах, где пилоты предупреждают пассажиров о неприятностях в связи с вхождением воздушного судна в зону турбулентности», — отметил Президент.

Он подчеркнул, что фактически весь мир сегодня вынужден жить в условиях нестабильности и неопределенности.

Новая эпоха информационного хаоса.

Президент также обратил внимание на влияние социальных сетей и цифровых технологий на общественное восприятие мировых событий.

По его словам, в информационном пространстве правда всё чаще переплетается с дезинформацией, а конспирологические теории соседствуют с реальными трагедиями и событиями.

«Каждый год текущего десятилетия оказывается сложнее предыдущих. Этот процесс находит свое отражение в социальных сетях, где правда тесно переплелась с кривдой, конспирология — с дезинформацией, боль и трагедии — с праздниками и весельем. Таков сегодняшний мир, вступивший в эпоху искусственного интеллекта», — сказал Глава государства.

Обострение глобальной ситуации.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что последние события на международной арене показали, насколько нестабильной стала ситуация в мире.

По его словам, даже экономически развитые и устойчивые государства могут в короткое время оказаться втянутыми в глобальные конфликты.

«Прошедшие две недели наглядно показали всему мировому сообществу, насколько опасной, непредсказуемой, поистине “турбулентной”, то есть нестабильной, стала жизнь на Земле», — подчеркнул Президент.

Кризис доверия в мировой политике.

Глава государства указал на ряд факторов, которые привели к обострению международной обстановки.

Среди них — кризис доверия между мировыми лидерами, усиление геополитической поляризации, деградация принципов мирного сосуществования и снижение роли международного права.

«Уже сейчас ясно, что обострение обстановки на Ближнем Востоке подорвало основу глобальной безопасности и крайне отрицательно повлияло на мировую экономику», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также подчеркнул, что происходящие процессы сопровождаются беспрецедентным падением авторитета Организации Объединенных Наций.