Токаев — к казахстанцам: Пришло время судьбоносного выбора

«Но сила сама по себе не является конечной целью. Настоящая зрелость государства проявляется в ответственности перед гражданином, законом и будущими поколениями. Сильное государство дает опору, а ответственное государство создает уверенность. Именно такое сочетание силы и ответственности делает государство по-настоящему современным и прогрессивным. Наши потомки могут простить нам многие ошибки, но никогда не простят слабость и безволие в решающий момент истории. Пришло время зрелости и ответственности, время судьбоносного выбора».Касым-Жомарт Токаев.