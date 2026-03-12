Токаев — к казахстанцам: Пришло время судьбоносного выбора

Как подчеркнул президент, «за годы Независимости, несмотря на все мрачные прогнозы, мы смогли благодаря самоотверженному труду наших граждан построить сильное государство, пользующееся высоким авторитетом на международной арене».
«Но сила сама по себе не является конечной целью. Настоящая зрелость государства проявляется в ответственности перед гражданином, законом и будущими поколениями. Сильное государство дает опору, а ответственное государство создает уверенность. Именно такое сочетание силы и ответственности делает государство по-настоящему современным и прогрессивным. Наши потомки могут простить нам многие ошибки, но никогда не простят слабость и безволие в решающий момент истории. Пришло время зрелости и ответственности, время судьбоносного выбора».Касым-Жомарт Токаев.
Ранее глава государства высказался о неизменных принципах проекта новой Конституции.