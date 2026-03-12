Кремль назвал помощь Киева странам Ближнего Востока вопросом их отношений

«В данном случае не даем никаких оценок. Мы продолжаем придерживаться нашей последовательной позиции по предпочтительности скорейшего перехода к политико-дипломатическим методам урегулирования ситуации вокруг Ирана, что принесет в регион мир, спокойствие и предсказуемость», — добавил Песков.