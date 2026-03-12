Ричмонд
Кремль назвал помощь Киева странам Ближнего Востока вопросом их отношений

Отправка Киевом экспертов по дронам на Ближний Восток — это вопрос двусторонних отношений Украиной со странами, запросившими помощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: Reuters

«В данном случае не даем никаких оценок. Мы продолжаем придерживаться нашей последовательной позиции по предпочтительности скорейшего перехода к политико-дипломатическим методам урегулирования ситуации вокруг Ирана, что принесет в регион мир, спокойствие и предсказуемость», — добавил Песков.

Отвечая на вопрос, Песков сделал отступление и рассказал о попытках минувшей ночью ударить дронами по компрессорной станции «Русская», которая обеспечивает прокачку газа по «Южному потоку».

«Это еще одно нападение на объект международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность и Турции, и целого ряда других стран. Абсолютно безрассудные действия киевского режима», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Материал дополняется.

