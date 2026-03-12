Россия продолжает СВО, но при этом остается открытой для мирного урегулирования.
Киев продолжает последовательную линию на препятствование мирному процессу.
Идея надавить на Россию абсурдна сама по себе.
Новые атаки киевского режима по компрессорной станции «Русская» являются абсолютно безрассудными.
Сегодня ночью снова были попытки совершить удары дронами по компрессорной станции «Русская». Это еще одно нападение на объект международного нефтепровода, который обеспечивает энергетическую безопасность Турции и целого ряда других стран.
Отправка Зеленским специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток — вопрос двусторонних отношений киевского режима и запросивших такую помощь стран.
Европейские столицы не настроены на поиск мирного решения по Украине.
Россия и США обсуждают возможности эффективного взаимодействия друг с другом в экономике.
Говорить о каком-то эффективном взаимодействии пока еще рано, но тема, безусловно, обсуждается.
Взаимодействие РФ и США на энергорынках может и должно помочь их стабилизации.
12 марта Кирилл Дмитриев вернется из Майами и доложит Путину о своих контактах в США.
РФ рассчитывает на реализацию проекта международного коридора «Север — Юг»: многое сделано, есть хорошие наработки.
Проект МТК «Север — Юг» в данный момент не может реализовываться в иранской части, но заинтересованность сохраняется.
РФ придерживается последовательной позиции по переходу к политико-дипломатическим методам урегулирования ситуации вокруг Ирана.
12 марта Владимир Путин примет в Кремле губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.