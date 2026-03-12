TWZ: США могли вновь использовать 13-тонные бомбы GBU-57 для уничтожения бункера в Иране

Интернет-портал The War Zone пишет, что в преддверии нынешнего конфликта объект «Талеган-2» под Тегераном был обнесен бетонной оболочкой и засыпан грунтом. Таким же образом Иран поступил в отношении своих ядерных объектов в Фордо и Натанзе перед тем, как США нанесли по ним удары в июне 2025 года. Возможно, именно это заставило Пентагон применить в отношении «Талегана-2» высокоточные корректируемые авиабомбы, которые относятся к классу Bunker Buster («убийцы бункеров»), предполагает издание.