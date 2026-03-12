TWZ: США могли вновь использовать 13-тонные бомбы GBU-57 для уничтожения бункера в Иране

Интернет-портал The War Zone пишет, что в преддверии нынешнего конфликта объект «Талеган-2» под Тегераном был обнесен бетонной оболочкой и засыпан грунтом. Таким же образом Иран поступил в отношении своих ядерных объектов в Фордо и Натанзе перед тем, как США нанесли по ним удары в июне 2025 года. Возможно, именно это заставило Пентагон применить в отношении «Талегана-2» высокоточные корректируемые авиабомбы, которые относятся к классу Bunker Buster («убийцы бункеров»), предполагает издание.
На снимках Vantor, ведущей американской компании в области геопространственной разведки и спутниковой съемки, на крыше комплекса «Талеган-2» видны три очень крупные и точные точки удара.
Эти точки, как поясняет TWZ, соответствуют повреждениям, зафиксированным на объектах в Фордо и Натанзе, атакованных США «убийцами бункеров» в ходе операции «Полуночный молот». В июне 2025 года американские бомбардировщики B-2 сбросили 12 бомб GBU-57/B на объект в Фордо и еще две — в Натанзе.
Центральное командование США (CENTCOM) отказалось прокомментировать ситуацию. Но, как подчеркивает TWZ, в данный момент единственным самолетом, способным нести GBU-57/B, являются бомбардировщики B-2, а их Пентагон использует в операции «Эпическая ярость» с первого дня конфликта.
Считается, что на объекте «Талеган-2» Иран производил взрывчатые вещества, необходимые для создания ядерного оружия. Израиль его уже атаковал в 2024 году, а затем — во время 12-дневной войны в прошлом году. В обоих случаях Иран впоследствии восстановил ключевые объекты комплекса.