TWZ: США могли вновь использовать 13-тонные бомбы GBU-57 для уничтожения бункера в Иране

Спутниковые снимки Vantor показывают, что США нанесли удар по объекту, который долгое время был связан с ядерной программой Ирана. Три крупные воронки, видные на снимках, указывают на то, что укрепленный объект был поражен бомбами GBU-57/B (MOP), самыми тяжелыми неядерными бомбами в арсенале США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Интернет-портал The War Zone пишет, что в преддверии нынешнего конфликта объект «Талеган-2» под Тегераном был обнесен бетонной оболочкой и засыпан грунтом. Таким же образом Иран поступил в отношении своих ядерных объектов в Фордо и Натанзе перед тем, как США нанесли по ним удары в июне 2025 года. Возможно, именно это заставило Пентагон применить в отношении «Талегана-2» высокоточные корректируемые авиабомбы, которые относятся к классу Bunker Buster («убийцы бункеров»), предполагает издание.

На снимках Vantor, ведущей американской компании в области геопространственной разведки и спутниковой съемки, на крыше комплекса «Талеган-2» видны три очень крупные и точные точки удара.

По оценкам TWZ, удары были нанесены в начале этой недели, так как на снимках Vantor, сделанных 6 марта, указанных повреждений нет.

Эти точки, как поясняет TWZ, соответствуют повреждениям, зафиксированным на объектах в Фордо и Натанзе, атакованных США «убийцами бункеров» в ходе операции «Полуночный молот». В июне 2025 года американские бомбардировщики B-2 сбросили 12 бомб GBU-57/B на объект в Фордо и еще две — в Натанзе.

Центральное командование США (CENTCOM) отказалось прокомментировать ситуацию. Но, как подчеркивает TWZ, в данный момент единственным самолетом, способным нести GBU-57/B, являются бомбардировщики B-2, а их Пентагон использует в операции «Эпическая ярость» с первого дня конфликта.

Считается, что на объекте «Талеган-2» Иран производил взрывчатые вещества, необходимые для создания ядерного оружия. Израиль его уже атаковал в 2024 году, а затем — во время 12-дневной войны в прошлом году. В обоих случаях Иран впоследствии восстановил ключевые объекты комплекса.

