Глава Минприроды Беларуси попался на взятке

В четверг глава государства провел совещание о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества.
Белорусский лидер уточнил, что министра взяли с поличным.
«Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно», — сказал Лукашенко, его слова приводит БелТА.
По его словам, председатель Верховного суда и бывший генпрокурор Беларуси Андрей Швед, а сейчас нынешний генеральный прокурор Дмитрий Гора это жестко контролируют.
Кроме того, президент высказал мнение, что среда необоснованного посредничества в конечном итоге также дает почву и для возникновения коррупционных схем.
При этом президент подчеркнул, что никто никого просто так не берет, а если кто-то провинился, то придется отвечать.
Лукашенко также отметил, что у белорусских правоохранителей достаточно возможностей, чтобы выявлять подобные факты.
«Возьмете за “жабры” на взятке — все, разговор закончен. Так и произошло», — сказал президент.
Белорусский лидер подчеркнул, что скрыть такие факты невозможно, даже если кому-то и кажется, что это получилось.
Масляк был назначен министром природы и окружающей среды в апреле 2024-го. До назначения на пост главы ведомства он занимал должность главы Заводского района Минска.