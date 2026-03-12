Ричмонд
Глава Минприроды Беларуси попался на взятке

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве, об этом рассказал президент Александр Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

В четверг глава государства провел совещание о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества.

Белорусский лидер уточнил, что министра взяли с поличным.

«Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно», — сказал Лукашенко, его слова приводит БелТА.

По его словам, председатель Верховного суда и бывший генпрокурор Беларуси Андрей Швед, а сейчас нынешний генеральный прокурор Дмитрий Гора это жестко контролируют.

Кроме того, президент высказал мнение, что среда необоснованного посредничества в конечном итоге также дает почву и для возникновения коррупционных схем.

При этом президент подчеркнул, что никто никого просто так не берет, а если кто-то провинился, то придется отвечать.

Лукашенко также отметил, что у белорусских правоохранителей достаточно возможностей, чтобы выявлять подобные факты.

«Возьмете за “жабры” на взятке — все, разговор закончен. Так и произошло», — сказал президент.

Белорусский лидер подчеркнул, что скрыть такие факты невозможно, даже если кому-то и кажется, что это получилось.

Масляк был назначен министром природы и окружающей среды в апреле 2024-го. До назначения на пост главы ведомства он занимал должность главы Заводского района Минска.

