Политолог объяснил смену риторики Трампа по иранскому конфликту

Трампу важно заявить, что каким бы ни был результат, операция прошла успешно. США могут заявить, что они достигли, чего хотели — разгромили большую часть иранской военной инфраструктуры, вместе с Израилем победили. Переменчивость Трампа связана с последующей интерпретацией итогов конфликта. Ему важно сохранять пространство для маневра.
Ранее Дональд Трамп заявил журналистам, что США не собираются немедленно прекращать военную операцию против Ирана. Однако за день до этого американский лидер говорил, что иранский конфликт скоро закончится, так как «почти не осталось целей».