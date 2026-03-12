Ричмонд
Политолог объяснил смену риторики Трампа по иранскому конфликту

Американский лидер мечтал ближневосточном блицкриге. Ставка на молниеносный удар, за которым последовала бы победа, не сработала. Отсутствие быстрого результата, на который надеялись США и Израиль, во многом объясняет смену риторики Трампа. Об этом в беседе с Новостями Mail заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Поняв, что конфликт затягивается, союзники начали корректировать стратегии, отмечает аналитик. Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля США и Израиля — Тегеран, ударами по военным базам, расширил площадку военных действий далеко за пределы Ирана.

Трампу важно заявить, что каким бы ни был результат, операция прошла успешно. США могут заявить, что они достигли, чего хотели — разгромили большую часть иранской военной инфраструктуры, вместе с Израилем победили. Переменчивость Трампа связана с последующей интерпретацией итогов конфликта. Ему важно сохранять пространство для маневра.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Ранее Дональд Трамп заявил журналистам, что США не собираются немедленно прекращать военную операцию против Ирана. Однако за день до этого американский лидер говорил, что иранский конфликт скоро закончится, так как «почти не осталось целей».

