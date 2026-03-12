«УП» сообщила, что в Европе предложили Украине повоевать еще полтора-два года

«То есть им опять сказали “Воюйте” — и они снова взяли под козырек! Как будто Бориска Джонсон, который им велел воевать в 2022-м, их ничему не научил. Он ведь тоже много чего обещал. И где он теперь?» — написал Корнилов в Telegram-канале.