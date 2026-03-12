Ричмонд
В Турции объяснили, почему при перехвате ракет не использовали С-400

СТАМБУЛ, 12 мар — РИА Новости. Зенитно-ракетные системы С-400 не были использованы при перехвате двух баллистических ракет над Турцией, так как система ПВО автоматически определяет, какой ее элемент будет задействован, сообщил в четверг представитель министерства обороны Турции Зеки Актюрк.

Он отметил, что ПВО Турции интегрирована в противовоздушную и противоракетную систему НАТО, оборудованную системами раннего предупреждения, системы управления и ракет-перехватчиков.

«При отслеживании баллистической ракеты из-за того, что времени на реакцию очень мало, система в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства», — сообщил Актюрк.

На данный момент для защиты воздушного пространства Турции используется в том числе приобретенная у РФ система ЗРК С-400, министр обороны Яшар Гюлер ранее назвал покупку «самым разумным» решением.

В понедельник минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО сбили запущенную из Ирана баллистическую ракету, в результате работы ПВО никто не пострадал. Четвертого марта аналогичный инцидент произошел в небе над провинцией Хатай. Тегеран готов сформировать с Анкарой совместную комиссию по расследованию предполагаемых ракетных атак Ирана на Турцию, заявил в ночь на вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

