В Турции объяснили, почему при перехвате ракет не использовали С-400

«При отслеживании баллистической ракеты из-за того, что времени на реакцию очень мало, система в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства», — сообщил Актюрк.