Сразу четыре жителя Южного Урала получили высокие награды по указу Путина

Президент России Владимир Путин отметил работу южноуральских специалистов и подписал указ о присвоении государственных наград. Среди награжденных оказались сразу четверо жителей Челябинска и Магнитогорска. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Одной из награжденных стала заведующая пульмонологическим отделением стационара областной клинической больницы № 3 Елена Лозовая. За многолетний добросовестный труд ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Высокой государственной награды удостоен и представитель аграрной отрасли. Заместитель начальника комбикормового завода комбината хлебопродуктов «СИТНО» Сергей Рощин получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
Отмечены и сотрудники пищевой промышленности. Оператор печей АО «Магнитогорский хлебозавод» Татьяна Бибик и оператор ЭВМ отдела сбыта кондитерского цеха предприятия Марина Манушина стали «Заслуженными работниками пищевой индустрии Российской Федерации».
Таким образом, сразу несколько специалистов Южного Урала получили государственное признание за вклад в развитие медицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности.