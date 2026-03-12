Ричмонд
Сразу четыре жителя Южного Урала получили высокие награды по указу Путина

Путин наградил пульмонолога из Челябинска званием заслуженного врача РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин отметил работу южноуральских специалистов и подписал указ о присвоении государственных наград. Среди награжденных оказались сразу четверо жителей Челябинска и Магнитогорска. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Одной из награжденных стала заведующая пульмонологическим отделением стационара областной клинической больницы № 3 Елена Лозовая. За многолетний добросовестный труд ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Высокой государственной награды удостоен и представитель аграрной отрасли. Заместитель начальника комбикормового завода комбината хлебопродуктов «СИТНО» Сергей Рощин получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Отмечены и сотрудники пищевой промышленности. Оператор печей АО «Магнитогорский хлебозавод» Татьяна Бибик и оператор ЭВМ отдела сбыта кондитерского цеха предприятия Марина Манушина стали «Заслуженными работниками пищевой индустрии Российской Федерации».

Таким образом, сразу несколько специалистов Южного Урала получили государственное признание за вклад в развитие медицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности.