Польша ввела в эксплуатацию «антидроновый щит» на границе с Белоруссией

«Система введена в действие. Первый модуль, который мы установили на нашей восточной границе. Эта система состоит из двух элементов — из системы радаров, которые выявляют воздушные объекты, и системы радиосканеров, которые идентифицируют эти объекты, чтобы потом с ними бороться и их уничтожать», — сказал Кервиньский.