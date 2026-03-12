Польша ввела в эксплуатацию «антидроновый щит» на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 12 мар — РИА Новости. Польша ввела в эксплуатацию первую очередь «антидронового щита» на границе с Белоруссией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский.
«Система введена в действие. Первый модуль, который мы установили на нашей восточной границе. Эта система состоит из двух элементов — из системы радаров, которые выявляют воздушные объекты, и системы радиосканеров, которые идентифицируют эти объекты, чтобы потом с ними бороться и их уничтожать», — сказал Кервиньский.
По его словам, первая очередь «антидроновой стены» контролирует несколько десятков километров границы. При этом министр заявил, что намерением властей страны является оборудование данными системами «всей нашей восточной сухопутной и морской границы».
В конце октября 2025 года заместитель министра внутренних дел и администрации польской республики Чеслав Мрочек заявил, что Польша строит на восточной границе систему борьбы с дронами. Он добавил, что завершить строительство антидроновой системы планируется в 2026 году.