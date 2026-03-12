Ричмонд
Алиев: мир с Азербайджаном сделает Армению транзитной страной

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума заявил, что Армения в результате мира с Азербайджаном впервые в своей истории может получить статус транзитного государства и участвовать в глобальных цепочках поставок, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Армения может стать транзитной страной. Она пока не является таковой. Благодаря этому мы сможем установить прямое сообщение между основной частью Азербайджана и нашим эксклавом — Нахчыванской Автономной Республикой», — цитирует Алиева «Интерфакс».

Президент уточнил, что после заключения мирных договоренностей Армения и Азербайджан уже начали реализацию проекта по расширению Среднего коридора — Транскаспийского международного транспортного маршрута, который пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и ведет в Европу. В скором времени в него включат Армению.

Алиев добавил, что Азербайджан фиксирует рост спроса на транзит товаров, и страна уже стала значимым транзитером для ряда государств. Он объяснил, что увеличение потока грузоперевозок связано с нарушением традиционных транспортных маршрутов из-за военных конфликтов.

Глава Азербайджана отметил, что сейчас инвесторы занимаются развитием не только Среднего коридора, но и коридора «Северо-Запад», и подчеркнул, что мир с Арменией действует не только на бумаге, но и ощущается гражданами обеих стран.

Алиев подчеркнул, что сейчас грузы из Армении транспортируются через Азербайджан без ограничений, а азербайджанская нефть поступает на армянский рынок.

Работа Глобального форума в Баку стартовала 12 марта. В столицу Азербайджана съехались более 400 политиков из разных стран мира. Участники мероприятия, которое продлится до 14 марта, обсудят вопросы ключевых глобальных вызовов.