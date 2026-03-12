Ричмонд
Japan Times: Китай положил конец затишью в полетах военных самолетов в зоне ПВО Тайваня

Китай после непродолжительного затишья вновь направил свои военные самолеты к берегам Тайваня, пишет японская газета The Japan Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: ВВС КНР
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министерство обороны Тайваня в четверг сообщило, что с 6 часов утра среды по 6 часов утра четверга военные обнаружили в опознавательной зоне ПВО острова пять самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Причем три самолета пересекли срединную линию в проливе, которая служит неофициальной границей между Тайванем и Китаем, говорится в статье.

Полеты НОАК в районе зоны ПВО Тайваня и срединной линии в последнее время прекратились по непонятной причине, отмечает издание. Тайбэй связал это с тактикой Пекина, направленной на ослабление напряженности перед ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

Однако эксперты предполагают, что недавнее затишье объясняется долгосрочным переходом НОАК к более активному обучению совместным операциям, который начался в прошлом году.

