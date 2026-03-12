Ричмонд
Вольфович: Польша и Литва насторожились из-за проверки ПВО и ВВС Беларуси

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Западные соседи Беларуси насторожились в связи с внезапной проверкой боеготовности ВВС и ПВО республики, об этом заявил журналистам госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Источник: Sputnik.by

Вольфович посещает с проверкой части военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в Брестской области. В рамках проверки части этих родов войск были внезапно приведены в боевую готовность, выведены в соответствующие позиционные районы.

«Хочу сказать, это насторожило наших соседей — поляков, литовцев. Вчера подняты были самолеты-разведчики на сопредельной территории», — цитирует Вольфовича БелТА.

Госсекретарь Совбеза отметил, что западные соседи напрасно беспокоятся. Со стороны Беларуси, даже когда проходит проверка боеготовности Вооруженных сил, нет никакой угрозы в адрес сопредельной стороны.

«В общем-то и в районе границы мы старались учебные задачи не отрабатывать», — пояснил он.

По его словам, в рамках проверки ВВС и ПВО были отработаны учебные задачи в глубине территории. Отработка шла в основном в восточных регионах Беларуси.

Проверка ВВС и ПВО Вооруженных сил Беларуси началась 9 марта. В ее рамках предстоит установить уровень боевой готовности войск, выучки, слаженности органов управления войск при выполнении поставленных задач.

В целом внезапная проверка боеготовности ВС, которая началась в середине января 2026 года, носит комплексный характер и состоит из нескольких этапов. Проверка проводится с учетом опыта СВО и внедрения его в войска.

Президент Беларуси Александр Лукашенко держит на личном контроле ход проведения проверки армии.

