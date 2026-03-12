«Не человек для государства, а государство для человека» — Токаев о проекте новой Конституции

Президент подчеркнул, что действующая Конституция 1995 года сыграла важную историческую роль в становлении независимого Казахстана.
Конституция 1995 года и становление государства.
По словам Главы государства, в момент принятия Конституции основной задачей было укрепление институтов государственной власти.
«В Конституции 1995 года главный акцент был сделан на укрепление устоев государственной власти, что для того времени было оправданно, поскольку Независимость, делавшая первые шаги, нуждалась в законодательном обеспечении», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что этот документ внес значительный вклад в государственное строительство и не должен подвергаться критике.
Президент также отметил особую историческую роль Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в формировании независимого государства.
Государство для человека.
Глава государства подчеркнул, что в условиях строительства Справедливого Казахстана особое значение приобретает принцип приоритета человека и его прав.
«В нынешней жизни общества принцип “не человек для государства, а государство для человека” приобрел особую актуальность и поэтому проходит красной нитью сквозь весь текст Новой Конституции», — заявил Президент.
Права человека — основа Основного закона.
По словам Токаева, ключевое место в проекте Новой Конституции занимает защита прав и свобод граждан.
Раздел, посвященный правам человека, стал самым объемным и включает 30 статей. Для сравнения, раздел о Президенте содержит 10 статей.
Президент отметил, что многие нормы, касающиеся прав граждан, получили новое содержание и отражают современные ценности общества.
Защита традиционных ценностей.
Глава государства подчеркнул, что на уровне Основного закона закреплена готовность общества защищать исторические, культурные, семейные и нравственные ценности.
По его словам, это право народа не может быть поставлено под сомнение.
«Это неотъемлемое право нашего народа, и это право никто, будь это политики, общественные деятели, зарубежные или отечественные неправительственные организации, не могут и не должны подвергать сомнению», — отметил Президент.
Поддержка семьи и интересов граждан.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственная политика поддержки семьи пользуется широкой поддержкой общества.
По его словам, именно в крепких семьях формируются основы будущего нации и ответственного гражданства.
Президент подчеркнул, что защита интересов граждан остается одной из главных задач государства.
«Самая важная государственная задача — проводить политику защиты коренных интересов наших граждан. В конце концов, это вопрос нашего суверенитета, а также благополучного будущего нации», — заявил Глава государства.