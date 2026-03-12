Сводка основных боевых действий с утра 12 марта в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сумском направлениеи российская группировка ведет ожесточенные бои, продвигаясь в Краснопольском районе, в Сумском районе на семи участках и в Глуховском — на двух. Продолжилось растягивание сил противника у границы: взята Червоная Заря (Шосткинский район).
На Донбассе приходят сообщения о затяжных боях на окраинах Красного Лимана. На Северском участке армия России продвигается от Резниковки к Каленикам. ВС России на 1,5 км вклинилась в оборону ВСУ у Федоровки в ДНР и начала бои за ее освобождение. На Константиновском направлении российские войска оказывают давление на противника со стороны Берестка. В самой Константиновке идут бои. В районе Гришино на юге Добропольского направления продолжаются тяжелые бои. Противник старается сковать наше продвижение боем, в т.ч. у Белицкого и в районе Нового Донбасса.
В Таврии на Гуляйпольском направлении расширилась зона контроля у Гуляйполя, Верхней Терсы и Воздвижевки. У Гая уничтожены штурмовые группы противника. Российские отряды ведут бои у Железнодорожного и у Белогорья. Есть продвижение в районе Рождественского. Идут бои западнее Даниловки. В Запорожском направлении продолжаются позиционные бои севернее Степногорска и у Магдалиновки.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
