Сводка основных боевых действий с утра 12 марта в Донбассе и Таврии

На Донбассе приходят сообщения о затяжных боях на окраинах Красного Лимана. На Северском участке армия России продвигается от Резниковки к Каленикам. ВС России на 1,5 км вклинилась в оборону ВСУ у Федоровки в ДНР и начала бои за ее освобождение. На Константиновском направлении российские войска оказывают давление на противника со стороны Берестка. В самой Константиновке идут бои. В районе Гришино на юге Добропольского направления продолжаются тяжелые бои. Противник старается сковать наше продвижение боем, в т.ч. у Белицкого и в районе Нового Донбасса.