Текслер пообещал новые решения по ЖКХ после форума в Челябинске: что изменится для жителей

Губернатор Текслер после форума ЖКХ анонсировал новые организационные решения.

Источник: пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинске проходит форум «ЖКХ в развитии», где обсуждаются ключевые вопросы коммунальной сферы. По словам губернатора Алексея Текслера, выводы и предложения форума станут основой для дальнейших решений по развитию ЖКХ.

Двухдневная программа форума охватывает подготовку к отопительному сезону, комплексное развитие территорий, цифровизацию отрасли и кадровые вопросы. Министр ЖКХ региона Людмила Алпатова подчеркнула, что важно выявить болевые точки и наметить пути решения, включая доработку правовых актов и фокус на проблемные кейсы.

— Хотелось бы получить четкую обратную связь и на пленарном заседании сформулировать конкретные решения, чтобы обеспечить качественное питьевое водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и вывоз ТКО, — отметила Алпатова.

Форум также стал платформой для обмена опытом с федеральными экспертами и представителями других регионов, что позволит адаптировать лучшие практики и внедрять их в Челябинской области.