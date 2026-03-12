Ричмонд
Новый лидер Ирана выступит с первым посланием к народу, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 12 мар — РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступит в четверг с первым посланием после избрания 8 марта, сообщили иранские СМИ.

Источник: AP 2024

«Первое послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи будет опубликовано через несколько минут», — сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

В первый же день атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, 8 марта преемником стал его сын Моджтаба, который пока не появлялся на публике. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что новый верховный лидер получил ранение, но чувствует себя хорошо.

