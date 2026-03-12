Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в КСИР спрогнозировали срок окончания войны с США

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что война с США и Израилем закончится в течение нескольких дней.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Яхья Рахим Сафави, старший военный советник верховного лидера Ирана, заявил, что война может завершиться до праздника Навруз, который в этом году отмечается 20—21 марта. Он убежден, что ни США, ни Израиль не способны вести длительную войну против Ирана, в то время как иранские вооруженные силы полны решимости и сил, пишет издание Caliber со ссылкой на иранские СМИ,

Я думаю, что эта война закончится до праздника Навруз… США и Израиль не выдержат длительной войны и не смогут долго ее продолжать, если мы будем непрерывно атаковать.

Яхья Рахим Сафави
военный советник КСИР

Кроме того, Сафави предсказал, что в числе стратегических бенефициаров конфликта окажутся Россия и Китай, которые выйдут из кризиса более сильными.

Он считает, что по завершении конфликта экономическое и военное влияние Москвы и Пекина возрастет, отмечает издание. США, по мнению советника, напротив, понесут репутационный ущерб.

Сафави подчеркнул, что Тегеран уже «унизил» Вашингтон и при любом урегулировании конфликта будет настаивать на своих требованиях.

Советник Моджтабы Хаменеи назвал Дональда Трампа «самим сатаной» и «самым коррумпированным и глупым» из глав Белого Дома, добавляет французская газета Le Figaro. Он также пообещал уничтожить «сионистский режим», заявив, что «Израиль и Иран не могут сосуществовать на Ближнем Востоке и из двух останется только Иран».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше