СМИ: в КСИР спрогнозировали срок окончания войны с США

Яхья Рахим Сафави, старший военный советник верховного лидера Ирана, заявил, что война может завершиться до праздника Навруз, который в этом году отмечается
Я думаю, что эта война закончится до праздника Навруз… США и Израиль не выдержат длительной войны и не смогут долго ее продолжать, если мы будем непрерывно атаковать.
Кроме того, Сафави предсказал, что в числе стратегических бенефициаров конфликта окажутся Россия и Китай, которые выйдут из кризиса более сильными.
Сафави подчеркнул, что Тегеран уже «унизил» Вашингтон и при любом урегулировании конфликта будет настаивать на своих требованиях.
Советник Моджтабы Хаменеи назвал Дональда Трампа «самим сатаной» и «самым коррумпированным и глупым» из глав Белого Дома, добавляет французская газета Le Figaro. Он также пообещал уничтожить «сионистский режим», заявив, что «Израиль и Иран не могут сосуществовать на Ближнем Востоке и из двух останется только Иран».