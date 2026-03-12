СМИ: в КСИР спрогнозировали срок окончания войны с США

Яхья Рахим Сафави, старший военный советник верховного лидера Ирана, заявил, что война может завершиться до праздника Навруз, который в этом году отмечается 20—21 марта . Он убежден, что ни США, ни Израиль не способны вести длительную войну против Ирана, в то время как иранские вооруженные силы полны решимости и сил, пишет издание Caliber со ссылкой на иранские СМИ,