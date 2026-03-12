В Петербурге назначили нового главу администрации Петроградского района

«Дмитрий Ваньчков родился 14 августа 1978 года в Ленинграде. В 2007 году он окончил Северо-Западную академию государственной службы, в 2009 году — национальный открытый институт России», — сказано в справке от правительства Петербурга.
После учебы проходил Ваньчков работал юристом и в Управлении Федеральной службы судебных приставов в Москве, а также в Управлении Министерства юстиции по Ленобласти. В декабре 2025 года Ваньчков был назначен первым зампредседателя комитета по транспорту Северной столицы, пишет «Мойка78».
