Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге назначили нового главу администрации Петроградского района

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта, ФедералПресс. Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил первого заместителя комитета по транспорту главой администрации Петроградского района. Должность он займет с 16 марта 2026 года, сообщили в Смольном.

Источник: Reuters

«Дмитрий Ваньчков родился 14 августа 1978 года в Ленинграде. В 2007 году он окончил Северо-Западную академию государственной службы, в 2009 году — национальный открытый институт России», — сказано в справке от правительства Петербурга.

После учебы проходил Ваньчков работал юристом и в Управлении Федеральной службы судебных приставов в Москве, а также в Управлении Министерства юстиции по Ленобласти. В декабре 2025 года Ваньчков был назначен первым зампредседателя комитета по транспорту Северной столицы, пишет «Мойка78».

Ранее «ФедералПресс» писал, что звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше