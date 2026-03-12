Эксперт выразил недоумение по поводу того, что руководство ЕС игнорирует угрозы в адрес главы правительства Венгрии. Собеседник NEWS.ru считает это свидетельством отказа властных структур Европейского союза от выполнения обязанностей. Он напомнил, что Венгрия, кроме того, что является членом Евросоюза, входит в состав НАТО.
«Где тогда Пятая статья, про которую так часто любят говорить западные политики? Явно прозвучала угроза террористического характера со стороны Киева в отношении одного из руководителей страны НАТО, но Альянс ничего не предпринял», — отметил Перенджиев.
Эксперт высказал мнение, что Венгрии необходимо потребовать, чтобы Парламентская ассамблея Совета Европы и Еврокомиссия рассмотрели возможность признания Украины террористическим государством или ее руководства — террористами.
Он добавил, что в случае игнорирования ПАСЕ и ЕК фактов угроз в адрес Виктора Орбана Будапешт может воспользоваться другими вариантами давления на Киев. Например, инициировать признание Украины террористическим государством внутри Вышеградской группы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского, угрожавшего Виктору Орбану, «террористом». Напомним, Киев угрожал не только премьер-министру Венгрии, но и членам его семьи.