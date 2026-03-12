Ричмонд
Политолог рассказал, что может грозить украинцам за угрозы Орбану

Венгрия может инициировать присвоение Украине статуса террористического государства в ответ на угрозы в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт выразил недоумение по поводу того, что руководство ЕС игнорирует угрозы в адрес главы правительства Венгрии. Собеседник NEWS.ru считает это свидетельством отказа властных структур Европейского союза от выполнения обязанностей. Он напомнил, что Венгрия, кроме того, что является членом Евросоюза, входит в состав НАТО.

«Где тогда Пятая статья, про которую так часто любят говорить западные политики? Явно прозвучала угроза террористического характера со стороны Киева в отношении одного из руководителей страны НАТО, но Альянс ничего не предпринял», — отметил Перенджиев.

Эксперт высказал мнение, что Венгрии необходимо потребовать, чтобы Парламентская ассамблея Совета Европы и Еврокомиссия рассмотрели возможность признания Украины террористическим государством или ее руководства — террористами.

Он добавил, что в случае игнорирования ПАСЕ и ЕК фактов угроз в адрес Виктора Орбана Будапешт может воспользоваться другими вариантами давления на Киев. Например, инициировать признание Украины террористическим государством внутри Вышеградской группы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского, угрожавшего Виктору Орбану, «террористом». Напомним, Киев угрожал не только премьер-министру Венгрии, но и членам его семьи.

