Политолог рассказал, что может грозить украинцам за угрозы Орбану

Эксперт выразил недоумение по поводу того, что руководство ЕС игнорирует угрозы в адрес главы правительства Венгрии. Собеседник NEWS.ru считает это свидетельством отказа властных структур Европейского союза от выполнения обязанностей. Он напомнил, что Венгрия, кроме того, что является членом Евросоюза, входит в состав НАТО.