Политолог сообщил, чем обернется для Молдавии выход из СНГ

Денонсация базовых соглашений СНГ Молдавией приведет к разрушению экономики страны. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что связи с СНГ власти Молдавии разрывают по распоряжению внешних кураторов. «Кишинев сознательно режет по живому собственную экономику и гуманитарное пространство. Власть, которая отказывается от доступа к российскому рынку, сжигает мосты, лишая страну льготных условий по энергоносителям, действует не как национальное правительство, а как ликвидационная комиссия по молдавской государственности», — объяснил эксперт.

Панкратов добавил, что после выхода из СНГ Молдавия станет окраиной Евросоюза, граждане Молдавии — дешевой рабочей силой, а элита республики будет выполнять роль управляемого придатка. Аналитик предупредил, что денонсация соглашений СНГ также приведет к «растворению» молдован в румынском этносе.

11 марта стало известно, что правительство Молдавии согласовало проект выхода страны из СНГ. В Москве назвали решение молдавского кабмина ожидаемым.