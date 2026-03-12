Политолог сообщил, чем обернется для Молдавии выход из СНГ

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что связи с СНГ власти Молдавии разрывают по распоряжению внешних кураторов. «Кишинев сознательно режет по живому собственную экономику и гуманитарное пространство. Власть, которая отказывается от доступа к российскому рынку, сжигает мосты, лишая страну льготных условий по энергоносителям, действует не как национальное правительство, а как ликвидационная комиссия по молдавской государственности», — объяснил эксперт.
Панкратов добавил, что после выхода из СНГ Молдавия станет окраиной Евросоюза, граждане Молдавии — дешевой рабочей силой, а элита республики будет выполнять роль управляемого придатка. Аналитик предупредил, что денонсация соглашений СНГ также приведет к «растворению» молдован в румынском этносе.
11 марта стало известно, что правительство Молдавии согласовало проект выхода страны из СНГ. В Москве назвали решение молдавского кабмина ожидаемым.