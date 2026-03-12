Посол Виейра раскрыл, действует ли партнерство Аргентины и РФ

Представитель МИД Аргентины напомнил, что соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами было заключено в 2015 году.
«Партнерство по-прежнему действует, но именно сейчас политический аспект наших отношений в силу контекста, я бы сказал, находится в тупике, полностью заморожен», — приводит его слова RTVI.
Посол уточнил, что сотрудничество подразумевает проведение двусторонних форумов, обмен экспертными мнениями, развитие контактов во всех сферах. Он объяснил, что российско-украинское противостояние и санкции Запада в отношении Москвы ограничили сотрудничество России и Аргентины культурной и торговой областями.
Энрике Феррер Виейра выразил надежду, что после разрешения украинского кризиса и отмены санкционных ограничений политический диалог Москвы и Буэнос-Айреса возобновится.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Аргентиной был подписан главами двух государств Владимиром Путиным и Кристиной Фернандес де Киршнер в 2015 году в Москве.