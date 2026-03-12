СМИ: Трамп посылает противоречивые сигналы о завершении конфликта в Иране

«Спустя почти две недели Трамп продолжает посылать противоречащие друг другу сигналы о том, как и когда завершится конфликт. Возникшая неразбериха привела к тому, что как союзники, так и противники изо всех сил пытаются составить планы того, что будет дальше», — говорится в материале.
В ходе звонка с лидерами «большой семерки» в среду высказывания Трампа были «двусмысленными и уклончивыми», что привело к тому, что одни участники разговора посчитали, что американский лидер хочет завершения конфликта, а другие — наоборот, рассказали порталу источники, осведомленные о содержании разговора.
При этом другой источник, говоривший с Трампом во вторник, сказал, что тот с энтузиазмом отнесся к перспективе продолжения конфликта в течение трех-четырех недель перед тем, как принять решение о его завершении.
Соединенные Штаты также намереваются продолжать операцию до тех пор, пока возможности Корпуса стражей исламской революции Ирана не будут истощены настолько, что станет возможным восстание внутри страны.
«На данный момент они недостаточно слабы, но через три-четыре недели будут… Будут предприняты усилия по мобилизации сил внутри Ирана. Возможно, падет город или военная часть сменит сторону», — утверждает источник, не уточняя как и какие силы планируется привести в движение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.