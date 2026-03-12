Ричмонд
Новый лидер Ирана в первом выступлении заявил о мести

Иран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля. Об этом заявил новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи в первом публичном выступлении, передает Tasnim.

Источник: AP 2024

«Мы не откажемся от мести за кровь мучеников. Месть, которую мы планируем, касается не только мученической смерти великого лидера революции; каждый член нации, убитый врагом, является отдельным поводом для мести», — сказал он.

Хаменеи отдельно отметил, что имеет ввиду в том числе удар по начальной школе для девочек в городе Минаб, в результате которого погибли более 170 учениц и преподавателей.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ряде городов страны прогремели взрывы. В этот же день под удар попала и начальная школа для девочек в Минабе.

Президент США Дональд Трамп обвинил в ударе по школе Тегеран. Глава Пентагона Пит Хегсет, в свою очередь, заявил, что американские военные не атакуют гражданские объекты, но сообщил о начале расследования. Иранская сторона утверждает, что удар был нанесен двумя американскими крылатыми ракетами Tomahawk.

«Следует отметить, что в любом случае мы потребуем компенсацию от врага, и если он откажется, мы возьмем с его имущества столько, сколько сочтем нужным, а если это окажется невозможным, то уничтожим имущество в той же мере», — добавил Хаменеи.

Материал дополняется.

