Новый лидер Ирана в первом выступлении заявил о мести

«Мы не откажемся от мести за кровь мучеников. Месть, которую мы планируем, касается не только мученической смерти великого лидера революции; каждый член нации, убитый врагом, является отдельным поводом для мести», — сказал он.
Хаменеи отдельно отметил, что имеет ввиду в том числе удар по начальной школе для девочек в городе Минаб, в результате которого погибли более 170 учениц и преподавателей.
Президент США Дональд Трамп обвинил в ударе по школе Тегеран. Глава Пентагона Пит Хегсет, в свою очередь, заявил, что американские военные не атакуют гражданские объекты, но сообщил о начале расследования. Иранская сторона утверждает, что удар был нанесен двумя американскими крылатыми ракетами Tomahawk.
«Следует отметить, что в любом случае мы потребуем компенсацию от врага, и если он откажется, мы возьмем с его имущества столько, сколько сочтем нужным, а если это окажется невозможным, то уничтожим имущество в той же мере», — добавил Хаменеи.
Материал дополняется.