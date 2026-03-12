Израиль атаковал Иран без четкого плана, пишут СМИ

Газета отмечает, что связалась с несколькими действующими и бывшими экспертами израильской обороны и разведки, в том числе теми, кто принимал участие в борьбе против программы Ирана по разработке ядерного оружия. Некоторые из них говорят, что никогда не было реалистично ожидать, что «война в воздухе» сможет немедленно обрушить иранское правительство или заставить повторить «политический поворот», которому подверглась Венесуэла ранее в этом году, пишет Guardian. По словам издания, ожидания, что авиаудары по Ирану могут привести к «народному восстанию», были вызваны «выдачей желаемого за действительное», а не достоверными разведывательными данными.