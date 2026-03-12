Ричмонд
Reuters: украинские инструкторы обучат военных ФРГ ведению боевых действий против России

Инспектор сухопутных войск ФРГ Кристиан Фройдинг заявил, что украинские инструкторы подготовят немецких военных к отражению возможного нападения России на НАТО к 2029 году, передает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В феврале Берлин и Киев договорились о том, что Украина направит военных инструкторов в немецкие армейские училища для преподавания уроков, которые они извлекли из конфликта с Россией. Таким образом, Украина и Запад поменяются ролями после многих лет обучения украинских военных специалистами НАТО, говорится в статье.

Мы возлагаем большие надежды (на украинских инструкторов). Сейчас они единственные в мире, у кого есть опыт боевых действий против России.

Кристиан Фройдинг
инспектор сухопутных войск ФРГ

Фройдинг отметил, что Германия стала первой страной, достигшей такой договоренности с Украиной. По его словам, другие европейские страны могут последовать примеру ФРГ. «У нас нет времени — враг не ждет, пока мы объявим о своей готовности. Поэтому мы должны использовать все возможности для подготовки», — сказал он.

По словам Фройдинга, на первом этапе украинские инструкторы будут работать в Германии несколько недель, а численность контингента составит «двузначное число».

Они поделятся с немцами опытом в области артиллерии, инженерного дела, бронетанковых операций, использования БПЛА, а также командования и контроля.

Reuters также напоминает, что армия ФРГ сейчас обучает украинских военных управлению танками Leopard 1A5 и бронированными мостоукладчиками Biber на одном из полигонов в Саксонии-Анхальт.

