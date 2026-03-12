Ричмонд
Кропоткин заявил, что «Единая Россия» «не назначает кандидатов в тиши кабинетов»

Партия намерена сформировать списки кандидатов в горсовет, Заксобрание и Госдуму в ходе ПГ.

Калининградский областной исполком «Единой России» заявил о начале приёма документов от желающих пройти процедуру отбора предварительного голосования по выборам в ЕДГ, отмечается в информации, опубликованной на сайте регионального отделения.

«Процедура предварительного голосования продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей через портал Госуслуги начнётся 20 апреля и завершится 29 мая. А само электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая», — отмечается на сайте.

По итогам рейтингового голосования исполком намерен сформировать список кандидатов, которые представят партию осенью на выборах. Единороссы обещают, что принять участие в процедуре смогут все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Глава отделения Андрей Кропоткин заявил, что ЕР «не назначает кандидатов в тиши кабинетов», а «доверяет выбор жителям».

Отметим, что выборы состоятся в единый день голосования (ЕДГ) 20 сентября 2026 года, в Калининградской области будут выбирать депутатов Госдумы, Законодательного собрания, горсовета Калининграда.

