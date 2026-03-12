Минниханов посетил Российский университет кооперации, ему присвоили звание профессора

Рустам Минниханов в своей речи напомнил, что сам трудился в сфере потребкооперации и знает о проблемах отрасли и о ее возможностях не понаслышке. Он назвал развитие потребительской кооперации важным направлением, которое не теряет свой актуальности, и рассказал о новом проекте, который был запущен в татарстанском селе Дубьязы. Там в начале марта был открыт новый сельский магазин под брендом КООП ОКОЛО (пример успешного государственно-частного партнерства, реализуемый Центросоюзом и X5), пояснил Раис РТ.