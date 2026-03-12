Экономист Зубец считает, что переговоры Дмитриева в США по нефти не являются фикцией

«Чтобы продержаться в противостоянии с Ираном, Штатам нужно отчасти смягчить санкционный режим в сфере углеводородов. Для этого и ведутся переговоры с Россией. Все сейчас в США работает на решение кризиса вокруг Ближнего Востока. Я допускаю, что на встрече во Флориде делегации могли обсудить Украину, но этому было посвящено от силы 30% переговорного времени. В целом же нефтяная тема оттеснила украинскую», — считает политолог Константин Блохин.