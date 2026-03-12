Ричмонд
Минск ратифицировал соглашение СНГ о принудительном исполнении

Документ связан с обменом информацией между органами принудительного исполнения государств — участников Содружества.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц, сообщили в четверг в президентской пресс-службе.

«Этот международный документ закрепляет порядок обмена информацией между органами принудительного исполнения государств — участников СНГ», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того соглашением определен объем такой информации, добавили там.

В пресс-службе уточнили, что соглашение касается исполнительных производств, имущественного положения и места работы должника, местонахождения его имущества и иных данных.

Реализация соглашения, подчеркнули в пресс-службе, позволит углубить сотрудничество и повысить эффективность принудительного исполнения.

