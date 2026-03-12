Минск ратифицировал соглашение СНГ о принудительном исполнении

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц, сообщили в четверг в президентской пресс-службе.