Отряд спецназа «Буран» преобразован в воинскую часть, на очереди — еще один

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Новая воинская часть появилась в Беларуси, на очереди — еще одна, об этом сообщил замминистра внутренних дел республики — командующий Внутренними войсками Николай Карпенков.
В ходе встречи с журналистами, посвященной Дню Внутренних войск, Карпенков сообщил, что опыт современных вооруженных конфликтов доказал необходимость существования подразделений спецназначения, которые способны выполнить широкий спектр боевых задач.
Замглавы МВД отметил, что в Беларуси сейчас 13 действующих отрядов спецназа Внутренних войск, один из них недавно был преобразован в воинскую часть.
«Отряд “Буран” в Гомельской области недавно был преобразован в воинскую часть. Ей присвоен номер 3033», — цитирует БелТА слова Карпенкова.
Еще один отряд спецназа — «Шторм» в Брестской области — также скоро будет преобразован в воинскую часть, добавил замминистра.
По его словам, отряды спецназа ВВ серьезно увеличили свой боевой потенциал — получили на вооружение бронетранспортеры, крупнокалиберные пулеметы, огнеметы, гранатометы, противотанковые управляемые ракеты и беспилотники, которым сейчас уделяется особое внимание.
«Мы создали у себя три центра беспилотной летательной авиации. И сейчас будет создаваться четвертый центр в отряде специального назначения “Буран” в Гомельской области», — уточнил Карпенков.