МВД усилило охрану границ зоны безопасности БелАЭС

В ноябре 2025 года на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко было принято решение в дополнение к двум действующим блокам на станции построить еще и третий. Рамочное соглашение о строительстве этого энергоблока Беларусь и Россия подпишут до конца текущего года.