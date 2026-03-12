МВД усилило охрану границ зоны безопасности БелАЭС

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел предприняло серьезные меры по усилению охраны БелАЭС в 2025 году, об этом сообщил замглавы МВД — командующий внутренними войсками Николай Карпенков, передает БелТА.
Он отметил, что охрана Белорусской атомной электростанции, особо важных объектов и специальных грузов являются приоритетными задачами внутренних войск.
«За прошедший год мы серьезно усилили охрану БелАЭС, где успешно работает наше подразделение специального назначения “Циклон”. В зоне с особым правовым режимом за прошлый год задержали 173 нарушителя», — подчеркнул Карпенков.
По словам замминистра, сотрудники подразделений спецназначения и ВВ МВД обеспечивают надежную охрану станции, не допуская провокаций. Он уточнил, что особое внимание уделяется защите БелАЭС от беспилотников: для этого закуплено и успешно протестировано специальное оборудование.
Безопасность станции в Островце обеспечена в полном объеме, а воздушное пространство над ней находится под надежным контролем, заверил Карпенков.
Строительство атомной электростанции с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт недалеко от города Островец стало самым крупным экономическим проектом России и Беларуси.
АЭС в Островце.
Первый энергоблок АЭС был принят в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года, второй — 1 ноября 2023-го.
В ноябре 2025 года на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко было принято решение в дополнение к двум действующим блокам на станции построить еще и третий. Рамочное соглашение о строительстве этого энергоблока Беларусь и Россия подпишут до конца текущего года.