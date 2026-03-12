Депутаты Госдумы остались без мобильной связи и Wi-Fi

Депутат Виталий Милонов рассказал, что в его кабинете есть два «шикарных» кнопочных телефона Ericsson T28 и Ericsson T29, с помощью которых он всегда на связи. «Иногда в Государственной думе возникают проблемы с Wi-Fi, но это не мешает мне работать», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».