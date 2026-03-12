Ричмонд
Президент Румынии и Зеленский подписали заявление о стратегическом партнерстве

БУХАРЕСТ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Румынии Никушор Дан и Владимир Зеленский подписали заявление о стратегическом партнерстве между Румынией и Украиной, а также документы о совместном производстве оборонных материалов и о сотрудничестве в области энергетики.

Источник: AP 2024

«Мы обсудили наше военное сотрудничество, и один из подписанных документов говорит о совместном производстве беспилотников в Румынии», — сказал глава румынского государства в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте президентской администрации.

«Очень важно, [что] мы говорили о румынском меньшинстве на Украине и об открытости, которую Украина проявляет, будет проявлять по отношению к румынскому меньшинству, — продолжал он. — Я получил гарантии о продолжении работы школ на румынском языке и обо всех других правах румынского меньшинства в соответствии с правами меньшинств, установленными международными документами».

Румынский президент пригласил Зеленского принять участие во встрече «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) в мае 2026 года в румынской столице.

Также Зеленский встретится с премьер-министром Илие Боложаном.