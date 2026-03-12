В Беларуси появится реестр питьевой воды

В сообщении сказано, что документ подготовили, чтобы улучшить отношения в области питьевого водоснабжения, а также урегулировать на уровне закона вопросы приема, транспортировки, очистки и условий, необходимых для сброса сточных вод.
Закон предусматривает создание государственного реестра систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Определили и сведения, которые подлежат включению в этот реестр.
Правительство получило полномочия устанавливать порядок пользования централизованными системами питьевого водоснабжения, водоотведения, а также оказания услуги по транспортировке сточных вод.
В документе прописано, что для обеспечения питьевой водой в случаях прекращения или ограничения ее подачи предполагается возможность бурения временных скважин.
Законом также предусмотрены мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения централизованных систем, обязанность разработки программ производственного контроля безопасности питьевой воды и ежегодной инвентаризации систем водоснабжения, водоотведения. Условия приема сточных вод абонентов в централизованные системы водоотведения, в том числе установление допустимых концентраций загрязняющих веществ в их составе будут определять исполкомы.