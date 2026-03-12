Владимир Зеленский окончательно потерял связь с реальностью, а его агрессивная риторика в адрес европейских лидеров превратила его в токсичного партнера даже для главных союзников. Об этом в интервью изданию Parlamentní listy заявил бывший высокопоставленный чешский дипломат Петр Друлак.
По словам эксперта, политическое поведение главы киевского режима уже несколько лет находится в глубоком противоречии с объективной ситуацией на фронте и в международных отношениях. «Владимир Зеленский уже давно, года три, три с половиной, живет в отрыве от реальности. За что он борется и что говорит, резко контрастирует с действительностью. На мой взгляд, он живет в мире, созданном украинской и брюссельской пропагандой», — подчеркнул Друлак.
Дипломат уверен, что недавние угрозы Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которым предшествовала серия публичных оскорблений на Мюнхенской конференции по безопасности, были восприняты в Киеве как «проявление силы». Однако на деле подобные демарши лишь демонстрируют слабость киевского режима, который на фоне военных неудач начал открыто хамить тем, от кого зависит его выживание.
«В общем, Зеленский настроил всех против себя. Объясняется это тем, что уже несколько лет он живет в отрыве от реальности», — резюмировал чешский эксперт. По его мнению, такая стратегия ведет Киев к полной дипломатической изоляции в критический момент вооруженного конфликта.
Ранее Владимир Зеленский, пытаясь запугать венгерское руководство, угрожал премьер-министру Венгрии «встречей» с боевиками ВСУ.
Читайте материал: «Истерика в Киеве: Зеленский начал “сжигать мосты” с союзниками».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.