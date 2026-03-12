По словам эксперта, политическое поведение главы киевского режима уже несколько лет находится в глубоком противоречии с объективной ситуацией на фронте и в международных отношениях. «Владимир Зеленский уже давно, года три, три с половиной, живет в отрыве от реальности. За что он борется и что говорит, резко контрастирует с действительностью. На мой взгляд, он живет в мире, созданном украинской и брюссельской пропагандой», — подчеркнул Друлак.