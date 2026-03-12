Путин освободил Горового от должности первого замглавы МВД, назначив Курносенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого замглавы МВД. Соответствующий указ размещен на сайте правовых актов.
«Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя Министра внутренний дел Российской Федерации», — говорится в документе.
На эту должность назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко, который освобожден от занимаемой им должности.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.