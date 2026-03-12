Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин освободил Горового от должности первого замглавы МВД, назначив Курносенко

Президент России подписал указ об свобождении Горового от должности первого замглавы МВД.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого замглавы МВД. Соответствующий указ размещен на сайте правовых актов.

«Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя Министра внутренний дел Российской Федерации», — говорится в документе.

На эту должность назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко, который освобожден от занимаемой им должности.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.