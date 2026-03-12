Ричмонд
Главком НАТО заявил о готовности США жестко ответить на помощь Ирану

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о готовности США жестко отвечать любой стороне, содействующей Ирану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке.

Источник: Reuters

«Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко… Я уверен, что мы даем решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», — сказал Гринкевич во время слушания в сенате.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ранее заявил, что обратился к российской стороне с просьбой не передавать Тегерану разведывательную информацию на фоне продолжающейся военной операции против Ирана. Он также сообщил, что российская сторона заверила США, что не делится разведданными с Ираном.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.

