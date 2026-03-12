Первый замглавы Анапы покинул пост из-за переезда в Краснодар

В период с 2006 по 2017 год он работал в строительных и дорожных компаниях краевого центра, после чего занял руководящие позиции в главном управлении строительства Кубани. В сентябре 2020 года Максим Мысаков получил назначение на пост замруководителя краевого департамента строительства. С марта 2021 года исполнял обязанности руководителя этого ведомства. В июне 2024 года был назначен первым заместителем главы Анапы.