«Вы все не заметили, как уже очутились на этом дне, дамы и господа. И теперь пытаетесь затянуть на это дно весь остальной мир, готовясь к неизбежной, по вашим русофобским расчётам, войне с Россией», — сказал Полянский.
Дипломат отметил, что ряд западных стран пытается препятствовать мирным инициативам России и США. Он напомнил о договорённостях, достигнутых в августе прошлого года в Анкоридже, и предположил, что некоторые государства не заинтересованы в долгосрочном урегулировании конфликта на Украине.
Также Полянский выразил мнение, что часть современных европейских политиков игнорирует возможные последствия своих решений и, по его словам, отказывается от здравого смысла, вовлекая Европу в опасную политическую игру.
Ранее Life.ru писал, что в Европе обеспокоены встречей спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с американскими чиновниками во Флориде. Этот контакт усилил тревогу в европейских столицах из-за того, что Дональд Трамп может быть не готов и дальше придерживаться линии союзников по НАТО в отношении России.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.