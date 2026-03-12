СМИ сообщили о массовой панике в Европе после одного предложения Путина

Авторы материала напоминают, что 5 марта российский лидер дал понять: Москва может остановить экспорт газа в Европу в любой момент. То есть не дожидаясь 2027 года, когда ЕС сам планировал полностью отказаться от российского топлива. По мнению журналистов, это заявление заставило европейцев осознать, что ситуация развивается не по их сценарию.