Путин сменил первого замминистра МВД

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в высшем руководстве Министерства внутренних дел. Соответствующий указ, размещенный в четверг на официальном портале правовых актов, предусматривает освобождение от должности первого заместителя министра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Александра Горового.
«Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя министра внутренних дел РФ», — говорится в тексте указа.
На освободившийся пост указом главы государства назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. Ранее он занимал иную руководящую должность в системе правоохранительных органов, от которой был освобожден в связи с новым назначением.
Документ вступает в силу со дня подписания. Официальных комментариев о причинах кадровых изменений в ведомстве на данный момент не поступало.
