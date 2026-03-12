Ричмонд
Путин сменил первого замминистра МВД

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в высшем руководстве Министерства внутренних дел.

Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в высшем руководстве Министерства внутренних дел. Соответствующий указ, размещенный в четверг на официальном портале правовых актов, предусматривает освобождение от должности первого заместителя министра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Александра Горового.

«Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя министра внутренних дел РФ», — говорится в тексте указа.

На освободившийся пост указом главы государства назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. Ранее он занимал иную руководящую должность в системе правоохранительных органов, от которой был освобожден в связи с новым назначением.

Документ вступает в силу со дня подписания. Официальных комментариев о причинах кадровых изменений в ведомстве на данный момент не поступало.

