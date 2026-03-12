Fars: жена погибшего аятоллы Али Хаменеи нашлась живой

Супруга бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Мансуре Ходжасте жива. Об этом сообщает агентство Fars, опровергая более ранние данные иранских СМИ.
«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой», — говорится в заявлении.
Ранее, 2 марта, иранские СМИ, включая агентство Mehr, распространили информацию о том, что Ходжасте получила тяжёлые ранения в результате ударов 28 февраля, впала в кому и затем погибла «мученической смертью» весте с мужем.
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Удары пришлись по нескольким городам, включая Тегеран. В первый же день погиб Хаменеи-старший. Преемником стал его сын Моджтаба, который во время недавней атаки тоже получил ранения. Некоторые СМИ пишут, что он в критическом состоянии.
