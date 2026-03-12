Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars: жена погибшего аятоллы Али Хаменеи нашлась живой

Супруга бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Мансуре Ходжасте жива.

Супруга бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Мансуре Ходжасте жива. Об этом сообщает агентство Fars, опровергая более ранние данные иранских СМИ.

«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой», — говорится в заявлении.

Ранее, 2 марта, иранские СМИ, включая агентство Mehr, распространили информацию о том, что Ходжасте получила тяжёлые ранения в результате ударов 28 февраля, впала в кому и затем погибла «мученической смертью» весте с мужем.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Удары пришлись по нескольким городам, включая Тегеран. В первый же день погиб Хаменеи-старший. Преемником стал его сын Моджтаба, который во время недавней атаки тоже получил ранения. Некоторые СМИ пишут, что он в критическом состоянии.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Аятолла: что это за титул и его значение в политике Ирана
Это один из самых известных религиозных титулов в шиитском исламе, который особенно часто упоминается в контексте политической системы современного Ирана. В материале разберем, что значит аятолла простыми словами, кто может получить этот титул, когда он появился и почему именно духовные лидеры с таким званием стали определять политическое устройство Ирана.
Читать дальше