«Ответим жестко»: главком НАТО пригрозил расправой за помощь Ирану

Соединенные Штаты готовы к применению максимально жестких мер в отношении любой стороны, содействующей Ирану в атаках на американские военные объекты на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в ходе слушаний в сенате США. При этом он не называл какие-либо страны, которых может коснуться жесткий ответ Вашингтона.
Американское командование подчеркивает, что любая форма поддержки Тегерана будет рассматриваться как прямая угроза безопасности США. «Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко», — подчеркнул Гринкевич. Он выразил полную уверенность в том, что Вашингтон уже реализует карательные меры против тех, кто обеспечивает иранские силы необходимыми координатами для нанесения ударов. «Я уверен, что мы даем решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», — резюмировал генерал.
Вопрос о возможной передаче разведданных Ирану стал одной из центральных тем в дипломатических контактах Москвы и Вашингтона. Ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNBC заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом российская сторона официально опровергла предоставление подобной информации Тегерану. Эту же позицию в беседе с представителями администрации США подтвердил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Прямой часовой контакт лидеров двух стран, состоявшийся 9 марта по инициативе американской стороны, стал первым с момента начала атак США и Израиля на территорию Исламской Республики.
