«Ответим жестко»: главком НАТО пригрозил расправой за помощь Ирану

Вопрос о возможной передаче разведданных Ирану стал одной из центральных тем в дипломатических контактах Москвы и Вашингтона. Ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNBC заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом российская сторона официально опровергла предоставление подобной информации Тегерану. Эту же позицию в беседе с представителями администрации США подтвердил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Прямой часовой контакт лидеров двух стран, состоявшийся 9 марта по инициативе американской стороны, стал первым с момента начала атак США и Израиля на территорию Исламской Республики.